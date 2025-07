1 Wieder gesprächsbereit: Truck-Chefin Karin Radström. Foto: dpa Karin Radström hatte angekündigt, dass beim Lkw-Hersteller 5000 Stellen wegfallen. Voreilig? Dies lässt ein Gespräch zwischen ihr und dem Betriebsrat vermuten.







In regelmäßigen Abständen herrscht in der Zentrale von Daimler Truck in Leinfelden Aufregung. Schuld daran ist die Gewissheit, im Zuge des Ein-Milliarden-Sparprogramms beim Nutzfahrzeugproduzenten, und zwar dort, wo Entwicklung und Verwaltung Hand in Hand gehen, besonders betroffen zu sein.