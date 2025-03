Dänische Post schafft Briefe ab: Gibt es Alternativen?

Die dänische Post stellt Ende 2025 die Briefzustellung ein. Wie Briefe in Dänemark ab 2026 verschickt werden können und welche Alternativen es gibt.

Die dänische Postgesellschaft PostNord hat angekündigt, zum Jahresende 2025 die Briefzustellung in Dänemark einzustellen. Dieser Schritt erfolgt aufgrund eines drastischen Rückgangs des Briefvolumens um über 90 Prozent seit dem Jahr 2000. Grund dafür ist die fortschreitende Digitalisierung, die dafür sorgt, dass immer mehr Kommunikation auf digitale Kanäle verlagert wird.

Briefkästen werden verschwinden

Ab dem 30. Dezember 2025 wird PostNord keine Briefe mehr zustellen und sich stattdessen vollständig auf den Paketversand konzentrieren. Im Zuge dieser Entscheidung sollen rund 1.500 Arbeitsplätze abgebaut werden, zudem werden die bekannten roten Postkästen im ganzen Land entfernt. Die klassische Briefzustellung durch die dänische Post, wie es sie bisher gab, endet damit nach über 400 Jahren. Trotz dieser Umstellung wird es auch weiterhin möglich sein, Briefe innerhalb Dänemarks zu versenden. Denn es gibt noch private Anbieter, welche künftig die Briefzustellungen übernehmen werden.

Welche Brief-Alternativen gibt es?

Nach dem Rückzug von PostNord müssen sich die Dänen auf neue Wege einstellen, um Briefe zu verschicken. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der Postdienstleister DAO, der auch künftig Briefe zustellen wird. Darüber hinaus wird die Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen. Viele Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in Dänemark setzen bereits heute auf digitale Postfächer und die elektronische Zustellung von Dokumenten. Auch andere Kurierdienste und private Zusteller könnten als Alternative für wichtige Dokumente infrage kommen. In ländlichen Regionen könnten zudem neue Kooperationen mit lokalen Einzelhändlern entstehen, die als Annahme- und Ausgabestellen für Briefe fungieren.

