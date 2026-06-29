In Deutschland feierte die dänische Schlagerikone mit ihrem Cowboy-Lied einst den Durchbruch - und sprüht heute noch vor Energie. Dass Hænning 80 wird, merkt man ihr nicht an. Was ist ihr Geheimnis?
Kopenhagen - "Den von nebenan", von der Bundesbahn, wollte sie nicht - sondern lieber einen Cowboy. Nicht weil er schießen, sondern, weil "so ein Cowboy küssen kann". So zumindest sang es Schlagerstar Gitte Hænning in dem Lied "Ich will 'nen Cowboy als Mann", das sie 1963 in Deutschland berühmt machte. Als Teenager landete sie damit einen Nummer-Eins-Hit in den deutschen Charts. Seitdem hat sich die Dänin zigmal neu erfunden, trat als Jazzsängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin auf. Zum 80. Geburtstag an diesem Montag (29. Juni) blickt Hænning weiter nach vorn - inklusive Jubiläumsprogramm.