Dänemarks neue Königin: Mary trägt dänisches Design zum Thronwechsel

14 In einem schneeweißen Winterkleid mit elegantem Schalkragen zeigte sich die neue Königin Mary mit König Frederik X. auf dem Balkon von Schloss Christiansborg. Foto: AFP/IDA MARIE ODGAARD

Strahlend wie eine Schneekönigin: Königin Mary trägt ein elegantes Winterkleid zum Thronantritt ihres Mannes König Frederik X. Den Zuschlag bekam ein Kopenhagener Designer.









Made in Denmark – beim Design bedeutet das: Geradlinig, schlicht, stylish. So wie das schneeweiße elegante Winterkleid, in dem die frischgebackene Königin Mary am Sonntag auf den Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen trat. An der Seite ihres Mannes, jetzt König Frederik X., nahm sie den Applaus und Jubel der Menge entgegen. Am Ende wurde sogar noch geküsst.