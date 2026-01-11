Wie sieht die Zukunft Grönlands aus? In den kommenden Tagen wird es etliche Spitzengespräche dazu geben – auch mit deutscher Beteiligung.
Auf Grönland leben in etwa so viele Menschen wie in Eschweiler, Neu-Ulm oder Neustadt an der Weinstraße. Die Straßen der Hauptstadt Nuuk sind schneebedeckt, die Sonne geht früh unter. Doch von Ruhe und Frieden kann keine Rede sein - entscheidet sich nach Donald Trumps Drohung einer gewaltsamen Einnahme in den kommenden Tagen die Zukunft der riesigen Arktisinsel?