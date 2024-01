Dänemark: Königin Margrethes letzte Kutschfahrt zum Neujahrsempfang

1 Dänemarks Königin Margrethe II. wird auf ihrem Weg vom Schloss Christian IX. in Amalienborg zum Schloss Christiansborg in Kopenhagen von einem Husarenregiment eskortiert. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang saß Königin Margrethe auf dem dänischen Thron. Nun will sie das Zepter ihrem Sohn Frederik übergeben. Ein letztes Mal fuhr sie mit der Kutsche zum Neujahrsempfang.









Kopenhagen - Königin Margrethe II. ist zum letzten Mal als dänische Regentin mit der Kutsche von ihrem Palast aus zum Neujahrsempfang in Schloss Christiansborg gefahren. Das dänische Fernsehen zeigte am Morgen, wie zahlreiche Menschen in Kopenhagen im Schnee ausharrten und Margrethe (83) zuwinkten, als diese in ihrer vergoldeten Kutsche vorbeifuhr.