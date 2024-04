Löscharbeiten in historischer Börse in Kopenhagen dauern an

1 Feuerwehrleute setzen die Löscharbeiten an der alten Börse in Kopenhagen fort. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto/AP

Flammen in der historischen Börse in Kopenhagen haben wichtige Teile des ikonischen Gebäudes zerstört. Das Feuer ist eigentlich unter Kontrolle, doch die Feuerwehr ist nach wie vor im Einsatz.









Kopenhagen - In der historischen Börse in Kopenhagen gehen die Löscharbeiten weiter. "Heute Morgen sind wir noch dabei, das Feuer in dem ausgebrannten Teil zu löschen, von dem nur noch die Außenwände stehen", teilte die Feuerwehr am Mittwoch auf X (vormals Twitter) mit. Seit Dienstagnachmittag ist das Feuer nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.