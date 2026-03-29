Dämpfer für den VfL Nagold: VfB Bösingen feiert einen verdienten „Sieg des Willens“

Der VfB feiert gegen den VfL Nagold einen verdienten 3:1-Erfolg. Ben Fischer trifft traumhaft, Kevin Hezel zeichnet sich als Doppeltorschütze aus.
Erleichterung auf der einen und Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Stimmungslagen beider Teams waren nach Abpfiff von Schiedsrichter Burak Kurban naturgemäß unterschiedlich. Der VfB Bösingen, welcher einen Sieg des Willens feierte, landet den ersten Erfolg in diesem Jahr. Coach Peter Leopold frohlockte: „Es ist ein hervorragendes Gefühl. Wir haben heute alles dafür gegeben, das war die Basis für den Sieg.“