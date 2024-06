Dämmerschoppen in Münchweier

1 Die Trachtenkapelle Ettenheimmünster bot den Gästen in Münchweier eine vielfältige Musikauswahl. Foto: Hiller

Mit dem Dämmerschoppen bot der Musikverein Münchweier einen gelungenen Ausklang zum Feierabend.









In den Feierabend eingestimmt hat die Trachtenkapelle Ettenheimmünster unter der Leitung von Markus Hummel beim gemütlichen Hock des Musikvereins Münchweier am Freitagabend auf dem Festplatz in Münchweier. Rechtzeitig zum Auftaktspiel der Fußball-Europameisterschaft verklang nach fast zwei Stunden schöner Blasmusik der letzte Ton, nicht ohne Zugaben, versteht sich.