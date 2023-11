„Dachten, es wäre ein Erdbeben“: Ein einstürzender Stall sorgt bei Nachbarn in Hugsweier für großen Ärger

1 Zwischen Dach und Giebelwand klafft ein großes Loch: Ein Stall in der Hugsweierer Kirchstraße droht einzustürzen. Foto: Köhler

Es gebe Erschütterungen wie bei einem Erdbeben: Ein immer mehr in sich zusammenfallender Stall in Hugsweier versetzt die Nachbarschaft in Aufruhe. Zu Schäden sei es bereits gekommen. Jedoch: Die Stadt sieht keinen Grund zum Handeln.









Link kopiert



Sehr unsanft wurden Heinrich Scheurer und seine Frau am Montagmorgen aus dem Schlaf gerüttelt. „Es gab eine Erschütterung, wir dachten, es ist ein Erdbeben“, sagt der 85-jährige Hugsweierer. Zwei Stunden später der nächste Schock: Als er das Garagentor elektrisch öffnen wollte, stockte dieses. „Es ist an der Ecke hängengeblieben. Und dann habe ich einen Riss in der Garage gesehen“, so der langjährige Gemeinde- und Ortschaftsrat.