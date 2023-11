Fünf Personen aus Wohnhaus in Allmannsweier gerettet

Dachstuhlbrand in Schwanau

1 Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Allmannsweier aus. Foto: Einsatz-Report 24

In Allmannsweier ist es in der nacht zum Dienstag zu einem Wohnhausbrand gekommen.









Ein Dachstuhlbrand in Allmannsweier sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte. Um kurz nach 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand in die Adresse „Im Hofnerfeld“ nach Allmannsweier gerufen.