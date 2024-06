Die Hitze wütet in der Zwischendecke

Dachstuhlbrand in Onstmettingen

1 Von oben hat die Feuerwehr den Brand im Dachstuhl angegriffen. Foto: Nölke

In Onstmettingen hat ein Dachstuhl gebrannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.









Link kopiert



Die Feuerwehr Albstadt ist am Sonntagabend zu einem Dachstuhlbrand in Onstmettingen gerufen worden. Die Löscharbeiten sollten sich als besonders schwierig herausstellen. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 19 Uhr ging bei der Leitstelle die Meldung ein, dass in Onstmettingen „Am Bühl“ ein Dachstuhl brenne.