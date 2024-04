Feuerwehr verhindert in Ettenheimweiler Schlimmeres

1 Die Feuerwehr brachte am Samstagnachmittag in Ettenheimweiler einen Dachstuhl schnell unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt, der Schaden ist jedoch hoch. Foto: Häußler/Einsatz-Report 24

Ein Dachstuhlbrand in Ettenheimweiler hat am Samstagnachmittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt.









Anwohner meldeten am Samstagnachmittag kurz vor 17 Uhr einen Brand im Stabhaltergässle in Ettenheimweiler. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einem Lagerschuppen aus, teilt die Polizei mit. Im Raum steht, dass die Flammen eventuell von einer brennenden Gasflasche übergriffen.