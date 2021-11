4 Ein Großaufgebot war in der Tübinger Straße vor Ort, um den Großbrand in einem Dachstuhl zu löschen. Foto: Kreller

Unruhige Nacht für die Feuerwehr: In den frühen Morgenstunden mussten sie mit insgesamt 60 Einsatzkräften in die Tübinger Straße ausrücken, um dort einen Dachstuhlbrand zu löschen – dieses Jahr der größte Brand in Hechingen. Zur Stunde sind die Ermittler der Kripo vor Ort.















Hechingen - Um 3.17 Uhr hatte die Leitstelle die Feuerwehr alarmiert. Diese war mit einem Großaufgebot vor Ort: Rund 60 Feuerwehrleute und 12 Fahrzeuge machten sich umgehend daran, das Feuer zu löschen. Bereits gut eine Stunde später hatten sie die Lage unter Kontrolle.

Das berichtet der stellvertretende Kommandant der Gesamtstadt-Feuerwehr, Frank Brecht, auf Nachfrage der Redaktion. Die Feuerwehr konnte durch das schnelle Eingreifen auch verhindern, dass die Flammen auf die Nachbargebäude überschlugen.

Feuerwehr kann Übergreifen auf Nachbarhaus verhindern

Wie Brecht sagt, sei der Brand in der Tübinger Straße der in diesem Jahr bislang größte, den die Feuerwehren in Hechingen zu bewältigen hatten. Mehrere Trupps seien gar ins Haus hineingegangen und hätten die Flammen von innen bekämpft. Besonders aufwendig an diesem Einsatz waren die Nachlöscharbeiten, bei denen die Feuerwehren gezielt die Dachisolierung entfernen, um dort versteckte Glutnester zu entdecken.

Brandursache bislang noch unklar

Zur Unterstützung wurde ein zweites Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Haigerloch angefordert. Im Einsatz waren darüber hinaus die Abteilungen Stadt, Bechtoldsweiler, Sickingen und Boll.

Was die Ursache des Brandes war, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die Ermittler der Kriminalpolizei sind vor Ort. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar geworden.