Dachdeckermeister aus Freudenstadt: Innung bestätigt Andreas Zink als Vorstand und Lehrlingswart

1 Wahlen bei der Dachdecker-Innung (von links): Lennart Nöller (Geschäftsführer), Thorsten Walz (Kassenprüfer), Otto Peetz junior (Vorstand), Andreas Zink (Vorstand und Lehrlingswart), Dirk Oppenländer (Vorstand), Jürgen Gail (Vorstand und Schriftführer), Klaus Eberhardt (Vorstand), Stefan Köhler (stellvertretender Obermeister), Otto Peetz (Obermeister), Handwerkskammerpräsident Alexander Wälde und Patrick Birnesser (Geschäftsführer Landesinnungsverband) Foto: Dachdecker-Innung

Andreas Zink aus Freudenstadt bleibt Lehrlingswart der Dachdecker-Innung Reutlingen. Er wurde auch erneut in den Vorstand gewählt.









Link kopiert



Im idyllisch gelegenen Forellenhof Rössle in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) fand die Innungsversammlung der Dachdecker-Innung Reutlingen, die ihren Sitz in Freudenstadt hat, statt. Im Mittelpunkt standen die Neuwahlen des Vorstands – mit erfreulicher Kontinuität und frischem Wind für die Zukunft, wie es in einer Mitteilung der Innung heißt.