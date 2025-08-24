Dachböden im Kinzigtal: Das gibt es auf dem Speicher des Hausacher Museums zu entdecken

Welche Schätze verbergen sich auf den Dachböden im Kinzigtal? Im zweiten Teil der Serie widmet sich die Redaktion den verborgenen Räumen des Hausacher Heimatmuseums.
Schon der Treppenaufgang ist ein Ort zum Verweilen: An den Wänden hängen unzählige alte Aufnahmen und Zeichnungen von Hausach. Über Herkunft und Bedeutung klärt Udo Prange gerne auf, – zu jedem Bild weiß er eine kleine oder große Geschichte zu erzählen. Prange, Leiter des Museumskreises, ist ein leidenschaftlicher Archivar der Geschichte von Hausach und der Umgebung. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Elisabeth Wöhrle, Hubert Maier-Knapp, Gerhard Mosmann, Hans-Martin Klumpp, Gerhard Obere und Techniker Bodo Will bewahrt, sortiert und pflegt er die Geschichte von Hausach und des Kinzigtals anhand der Hinterlassenschaften seiner Bewohner.