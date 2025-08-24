Dachböden im Kinzigtal: Das gibt es auf dem Speicher des Hausacher Museums zu entdecken

Welche Schätze verbergen sich auf den Dachböden im Kinzigtal? Im zweiten Teil der Serie widmet sich die Redaktion den verborgenen Räumen des Hausacher Heimatmuseums.

Schon der Treppenaufgang ist ein Ort zum Verweilen: An den Wänden hängen unzählige alte Aufnahmen und Zeichnungen von Hausach. Über Herkunft und Bedeutung klärt Udo Prange gerne auf, – zu jedem Bild weiß er eine kleine oder große Geschichte zu erzählen. Prange, Leiter des Museumskreises, ist ein leidenschaftlicher Archivar der Geschichte von Hausach und der Umgebung. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Elisabeth Wöhrle, Hubert Maier-Knapp, Gerhard Mosmann, Hans-Martin Klumpp, Gerhard Obere und Techniker Bodo Will bewahrt, sortiert und pflegt er die Geschichte von Hausach und des Kinzigtals anhand der Hinterlassenschaften seiner Bewohner.

Kurz führt Prange durch die Räumlichkeiten mit der eigentlichen Ausstellung. Im Raum daneben sind Mitglieder des Teams gerade dabei, Material für den nächsten Vortrag zu sichten. Die Stimmung ist gelöst, aber konzentriert. Doch das eigentliche Ziel beim Besuch der Redaktion im Herrenhaus-Museum liegt ausnahmsweise nicht dort, sondern ein Stockwerk höher: auf dem Dachboden. Im Rahmen der Sommerserie der Redaktion öffnen Museen und Archive des Kinzigtals ihre verborgenen Schatzkammern direkt unter den Dächern der Häuser.

Erster Raum: „Die Kruschtkammer“

Prange öffnet den ersten Raum – die „Kruschtkammer“, wie er ihn nennt. Allerdings ist dieser Raum nicht so unordentlich, wie die Bezeichnung vermuten lässt. Für wahres Chaos sind Prange und seine Mitstreiter viel zu gewissenhaft. Dennoch lagern hier Habseligkeiten, für die bisher keine wirkliche Verwendung gefunden wurde. Udo Prange zeigt ein Regal, voll mit CDs und alten Kassetten. Viele sind Originale, aber ein paar „gebrannte“ sind ebenfalls dabei.

Beim Durchstöbern fällt auf: Dort ist für jeden Geschmack etwas dabei – viel Klassik, aber auch Pop und Rock, bekannte Interpreten ebenso wie Musik zum Neuentdecken. Es handelt sich um Nachlässe verstorbener Hausacher. „Man könnte hier ein Jahr Musik hören, ohne einem Lied zweimal zu begegnen“, sagt Prange. Der Verein überlege, ein Musikarchiv einzurichten, wo man sich hinsetzen, Musik hören und die Seele baumeln lassen könne. „Vielleicht bieten wir auch Kaffee dazu an“, fügt Prange hinzu.

Eventuell eigne sich der historische Keller, allerdings wäre dieser nicht barrierefrei. Sponsoring sei eine Option, doch spruchreif sei noch nichts: „Wir sind noch am Überlegen“, erklärt Prange.

Das Team sichtet in diesem Raum neues Videomaterial. Foto: Boller

Woher all diese Dinge stammen, will die Redaktion wissen. „Alles, was hier ankommt, haben entweder Leute vorbeigebracht oder wir haben es abgeholt. Und alles, was hier landet, wird auch erfasst“, betont Prange. Der Verein führt ein großes Karteisystem, in dem jeder Artikel vermerkt ist. Seit einiger Zeit wird zusätzlich alles digital erfasst. Mittlerweile füllen die Daten Festplatten mit Terabytes von Vermerken. „Es ist eine Riesenarbeit“, sagt Prange – doch man merkt, dass ihm diese Aufgabe nicht lästig ist. Er ist ein akribischer Bewahrer der Hausacher Geschichte, und diese Arbeit erfüllt ihn sichtlich.

Verstauben soll hier oben ausdrücklich nichts: Der Verein versucht, möglichst viele Objekte dorthin zu bringen, wo sie am besten aufgehoben sind. Mit vielen Museen der Umgebung besteht ein reger Austausch: Bekommt man beispielsweise historische Ansichtskarten aus dem Kinzigtal, ist das Museum in Gutach der nächste Ansprechpartner. „Das Netzwerken funktioniert gut“, sagt Prange. Auch landwirtschaftliche Geräte stehen noch einige dort oben, doch bisher wurde keine Verwendung dafür gefunden.

Dann zeigt Prange auf eine alte Tafel, auf der mit Kreide geschrieben steht. „Können Sie das lesen?“, fragt er. „Das ist Sütterlinschrift – das habe ich geschrieben“, sagt Prange stolz. Er habe es sich selbst beigebracht, einfach deshalb, weil so viele alte Dokumente für ihn sonst unlesbar gewesen wären. Dann führt der Museumskreisvorsitzende in den nächsten Raum.

Zweiter Raum: „Das Vorsortierzimmer“

Dort stehen viele vollgepackte Büroregale. „Wie der Name schon sagt, versuchen wir hier schon etwas Ordnung hineinzubringen.“ An den Wänden hängt eine Sammlung von Kruzifixen, in einer Ecke Material für eine Ausstellung über altes Handwerk im Tal, die nie verwirklicht wurde. Halb bekümmert, halb belustigt sagt Prange: „So viele Pläne und Ideen – aber wir schaffen nicht alles. Also arbeiten wir auf Vorrat, für die nachkommenden Generationen.“

Unausgesprochen bleibt die Frage, ob es künftig Menschen geben wird, die das reichhaltige Erbe von Udo Prange und seinem Team in dieser Form weitertragen. Ein Hauch von Wehmut liegt in der Luft: Der Reichtum der Vergangenheit im Kinzigtal ist greifbar, zugleich aber vom Verlust bedroht. So kann man Prange und sein Team auch sehen: als unermüdliche Kämpfer gegen das Vergessen.

Dritter Raum: „Das Sorgenkind“

Das dritte und letzte Zimmer nennt Prange nur „mein Sorgenkind“. In einem Schrank hängen alte Polizeiuniformen. Prange lächelt: „Das waren meine.“ Am Ende seiner beruflichen Laufbahn war er bei der Autobahnpolizei tätig. Nun hängen die Uniformen dort oben und sind – wie alle Textilien – von Motten bedroht. Es gibt auch eine Menge alter Hüte, Überbleibsel der einstigen Hausacher Hutfabrik. Der Verein versucht, die Stücke mit Kräutersäckchen zu schützen.

Ein besonderes Anliegen ist Prange der Nachlass bedeutender Persönlichkeiten und Künstler. Auch auf dem Dachboden findet sich ein Beispiel: Die Bilder von Karl Krug liegen dort sorgfältig sortiert. Einige Stücke sind in der Ausstellung zu sehen, aber längst nicht alle. Der gebürtige Hausacher Krug ist mittlerweile 91 Jahre alt und lebt in Köln, ließ sich aber stets von seiner alten Heimat inspirieren. Besonders interessierte er sich für die Herstellung von „Weinbildern“ sowie für längst verschwundene Stadtansichten und verstorbene Persönlichkeiten. Darüber hinaus schrieb er Bücher – Krimis, Lausbuben- und Tiergeschichten, Gedichte und Humorvolles. Sein umfangreiches Werk befindet sich als Leihgabe im Herrenhaus-Museum.

Udo Prange hat die Sütterlinschrift erlernt. Foto: Boller

Schließlich endet die Runde durch die verborgenen Räume des Herrenhauses. Draußen vor der Tür empfängt die Besucher die Sonne – und das Gefühl, gerade ein Stück lebendige Geschichte berührt zu haben, das ohne Menschen wie Udo Prange und seine Mitstreiter womöglich längst verloren gegangen wäre.