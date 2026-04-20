Dachbodenfund in Schonach: Eine Künstlerseele musste schneidern

Erfolgreich war der Schneidermeister Urban Kaltenbach aus Schonach in allem, was er anpackte. Jetzt wird sein Lebenswerk ausgestellt – denn tief in ihm drin steckte eine Künstlerseele.
Herbert Kaltenbach und seine Frau Annegret haben erst vor Kurzem erlebt, wie ihr Sohn Axel Kaltenbach das Geschäft Zweisam-Moden in der Triberger Straße in Schonach für immer geschlossen hat. Damit ging in dem kleinen Schwarzwaldort eine Ära zu Ende, die eine mehr als zweihundert Jahre alte Tradition hatte und die mit vielen Geschäften weit in die Region, unter anderem bis nach Donaueschingen, hinein wirkte.