"Da werden Sie geholfen" Hotline zur Terminvergabe für Corona-Impfung überlastet

Denn: Es ist gar nicht so einfach, einen der begehrten Impftermine zu bekommen – ja, selbst wenn man über 80 ist oder eine andere Voraussetzung für die erste priorisierte Gruppe erfüllt. Über die Telefonnummer 116 117 oder online über die Webseite www.impfterminservice.de könne man sich einen Termin geben lassen, informierte das Gesundheitsministerium in Stuttgart auf seiner Homepage vorab.

Gesagt, getan aber noch lange nicht: Eine freundliche Computerstimme empfängt Impfwillige unter der 116117 mit den Worten "Wir helfen Ihnen" und bietet Informationen sowie Ansprechpartner an. Hat man sich einmal bis zur Terminvergabe vorgetastet, kommt schon die Entmutigung. Phrasen wie "Derzeit sind keine Termine frei" oder "Alle Mitarbeiter sind derzeit in einem Gespräch" lassen die erst so nette Computerstimme immer unsympathischer werden. Besser sei es, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen.

Verweis auf Handy-App

Wer jetzt noch nicht aufgegeben hat, der hängt gut und gerne über eine Stunde in der Warteschleife und wird mit dem Song "Sunchyme" von Dario G zur Weißglut getrieben. Und das nur, um letztlich von der Stimme eines realen Mitarbeiters gesagt zu bekommen, dass alle Systeme momentan überlastet seien. Auch CDU-Politikerin Maag hat versucht, für ihre 85-jährige Mutter einen Impftermin über den bundesweiten Patientenservice unter der Telefonnummer 116117 zu reservieren – vergeblich.

Sie sei auf die gleichnamige Handy-App verwiesen worden. "Doch bei der App ist die Termin-Vergabe noch nicht freigeschaltet." Maag meinte: "Das sind Anfängerfehler. Das ärgert mich." Das Bundesgesundheitsministerium erklärte laut einem Medienbericht, dass die Länder für Impfungen und Terminvergabe zuständig seien.

Und was sagt das Land Baden-Württemberg dazu? Man bittet die Menschen um einen langen Atem. "Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger leider bitten, noch etwas geduldig zu sein. Das Anmeldesystem ist gerade erst angelaufen, in manchen Bundesländern, etwa Rheinland-Pfalz, starten die Anmeldungen erst ab 4. Januar. Die Impfdosen werden erst nach und nach ausgeliefert, und es sind leider deutlich weniger, als uns der Bund zunächst in Aussicht gestellt hatte", heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung beim Gesundheitsministerium.

Ob der Hotline-Horror in den kommenden Tage wirklich ein Ende nimmt, wird sich zeigen

Die Lage werde sich aber dann entspannen, wenn die Impfdosen regelmäßig in Baden-Württemberg eintreffen – bis Ende Januar werden demnach deutschlandweit drei bis vier Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen – und wenn auch die Kreisimpfzentren jetzt sukzessive ihre Termine in das System einpflegen. Diese sollen ab Mitte Januar mit ihrer Arbeit beginnen.

Ob der Hotline-Horror in den kommenden Tage wirklich ein Ende nimmt, wird sich zeigen. Das Ministerium gelobt in jedem Fall Besserung: "Wir werden prüfen, inwieweit es technisch möglich sein wird, zu Beginn der Warteschleife auf die Verfügbarkeit von freien Terminen hinzuweisen, damit manche nicht vergeblich in der Schleife hängen. Allerdings ändere sich die Situation oft sehr schnell, zum Beispiel durch Absagen, so die Einschätzung aus Stuttgart. "Wir sind zuversichtlich, dass sich das im Januar einspielen wird". Bis dahin nimmt die Behörde die Bevölkerung in die Pflicht: "Wir appellieren an die Menschen, dass sie Ältere, etwa Nachbarn, Angehörige, die sich nicht in der Lage sehen, Termine zu vereinbaren, dabei unterstützen."