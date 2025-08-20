Overtourism: Eintritt für Mallorca & Co.

Venedig, Cinque Terre oder der Seceda-Berg sind schon kostenpflichtig. Andere Orte werden überrannt, sogar für Selfie-Videos von einer Dampflok in den schottischen Highlands.
Europa bringt mit seinen bezaubernden Städten, atemberaubenden Landschaften und reichen Kulturen jedes Jahr Millionen von Touristen in Bewegung. Doch der Sommer hat eine Schattenseite: Overtourism. Die steigenden Besucherzahlen belasten die Infrastruktur, die Umwelt und die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung an immer mehr Orten.