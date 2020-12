Cybersicherheit Hackerangriffe auf Kliniken im Südwesten

Täter fordern Lösegeld für die Freigabe der Computer

In diesem Jahr gab es bisher zwei Angriffe auf systemrelevante Computernetze in baden-württembergischen Kliniken. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit. "In beiden Fällen wurden die schädlichen Dateien rechtzeitig von den Verantwortlichen auf dem Servern festgestellt, so dass kein Schaden eintrat", erklärte eine Sprecherin. Zu den Zielen der Täter liegen keine Informationen vor. 2019 seien mehrere Arztpraxen angegriffen worden. Dabei hätten die Täter in den meisten Fällen Erpressungssoftware eingesetzt.