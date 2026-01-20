Cybersicherheit: EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen

Internet über Telefonleitungen Behörde schlägt lokale Zwangsabschaltung von DSL-Netz vor

Überall in Deutschland soll künftig Internet im Gigabit-Speed möglich sein, so will es die Politik. Mit DSL-Telefonleitungen schafft man das nicht. Und trotzdem bleibt ihr Marktanteil hoch. Was tun?