Millionen von Daten wurden auf der Plattform Leakbase verhandelt. Der Server war in Amsterdam, die Kunden in aller Welt. Sie lesen nun eine deutliche Botschaft auf der Website.
Amsterdam/Den Haag - Die Polizei von Amsterdam hat im Zuge einer internationalen Aktion laut Europol einen der weltweit größten Handelsplätze für gestohlene Daten geschlossen. Leakbase hatte weltweit 142.000 registrierte Nutzer, wie die europäische Polizeibehörde in Den Haag mitteilte. Die Server des Marktes waren in Amsterdam. Die Daten wurden sichergestellt.