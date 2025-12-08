Cybercrime: Ermittler kappen Tausende Nummern von mutmaßlichen Betrügern

Mit der Abschaltung von mehr als 3.500 Rufnummern wollen die Ermittler Betrügern das Geschäft vermiesen - und Menschen vor Maschen wie dem Enkeltrick schützen. Was hinter der Operation steckt.
Karlsruhe - Im Kampf gegen Anlagebetrüger, "Enkeltrick"-Kriminelle und falsche Polizisten ist den Ermittlern nach eigenen Angaben ein großer Schlag gelungen. Die Infrastruktur der mutmaßlichen Cyberkriminellen sei erheblich geschwächt worden, teilten das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe eingerichtete Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg, das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gemeinsam mit.