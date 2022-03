1 Computer im Fokus: Infolge des Kriegs in der Ukraine warnt das baden-württembergische Innenministerium vor Cyberangriffen. Foto: dpa/Cliff Owen

Die Gefahr von Cyberattacken ist gewachsen. Sicherheitsexperten sehen Betreiber kritischer Infrastruktur miserabel gerüstet – auch in Baden-Württemberg. Das könnte weitreichende Folgen im Alltag haben.















In den vergangenen Tagen sind die Anfragen bei Sebastian Schreiber stark gestiegen. Vor allem die Bestandskunden melden sich beim Chef des Tübinger Sicherheitsspezialisten Syss, darunter Versorger von Strom und Fernwärme oder Betreiber von Netzen und Kliniken in Baden-Württemberg. „Viele haben einen Schreck bekommen“, sagt der 49-Jährige, denn mit dem Krieg in der Ukraine sind neben großen Unternehmen auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen zu einem möglichen Ziel von Hackern im Auftrag des russischen Staates geworden.