1 1-0-1-0: Das Balinger Unternehmen Bizerba ist mutmaßlich von einem Cyberangriff betroffen. Foto: Berg

Auch am Tag nach dem mutmaßlichen Cyber-Angriff auf das Balinger Unternehmen Bizerba sind noch viele Fragen zu dem Vorfall offen.















Balingen - Ein Sprecher von Bizerba sagte am Dienstag unserer Redaktion, dass die hausinternen IT-Fachleute weiterhin gemeinsam mit externen Experten und Forensikern daran arbeite, den Vorfall zu untersuchen. Wer hinter dem mutmalichen Cyber-Angriff steckt und welches Ausmaß der dadurch verursachte Schaden habe, könne man noch nicht sagen.

Angriff in der Nacht auf Montag

Der Angriff auf die IT-Systeme erfolgte laut einer Mitteilung von Bizerba in der Nacht auf Montag. In der Folge wurden alle globalen Systeme abgeschaltet. Am Montagvormittag hatte das Unternehmen alle Mitarbeiter weltweit informiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Arbeit mit den Bizerba- IT-Systemen war wegen des mutmaßlichen Angriffs nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.