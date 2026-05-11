CVJM Lörrach feiert in der Stadt: Basketballer präsentieren ihren Sport und ihre Werte

Der CVJM Lörrach hat am Samstag sein 150-jähriges Jubiläum bei einem großen Fest in der Innenstadt gefeiert - mit Basketball-Turnier und Spielemeile für Familien.

Fetzige Musik und Anfeuerungsrufe sind am Samstag auf dem Senser Platz zu hören. Hier, mitten in der Stadt, läuft auf einem eigens aufgebauten Spielfeld ein Basketballturnier. Jungenteams der Altersklasse U 14, die zum Teil weit angereist sind, spielen gegeneinander. Zwei Teams aus Ettenheim und Rottweil bestreiten am frühen Nachmittag das Finale. Am Spielfeldrand können Besucher an einem weiteren Korb selbst ein paar Bälle werfen, am Glücksrad mit Schulsozialarbeiter Daniel Hipp ins Gespräch kommen.

Basketballturnier und Spielemeile in der Innenstadt Am Chesterplatz hatte der CVJM Lörrach mit befreundeten Organisationen eine Spielemeile aufgebaut. Viele Passanten probieren die Angebote neugierig aus: Eine Mama ist mit ihrem Sohn ins Schachspiel vertieft, Kinder gestalten mit Siebdruck Taschen, krachend bedienen ein paar junge Männer den „Hau den Lukas“. Auch zwei couragierte Frauen lassen das Gewicht auf mehr als 50 von 100 Punkten hochschnellen. Gut frequentiert sind die Hüpfburg, das Wettsägen, das Dosenwerfen der Elternakademie, der Crêpestand des Schülercafés Kamel-ion und weitere Angebote. Verschiedene Sprachen schwirren durch die Luft. „Wir haben schon viele gute Gespräche geführt“, freute sich Raphael Beil, leitender Sekretär beim CVJM Lörrach, am frühen Nachmittag, über die zahlreichen Besucher.

Foto: Ounas-Kräusel

Im Jahr 1876 gründeten vier junge Männer den CVJM Lörrach. Sie wollten einen „Jünglingsverein“ aufbauen, um mit Gleichgesinnten die Bibel zu lesen. Heute ist der CVJM eine wichtige Säule für die Jugendarbeit in Lörrach. Schwerpunkte sind der Basketball und die Schülerarbeit auf dem Campus mit dem Schülercafé Kamel-ion und der Schulsozialarbeit, zu der auch die Elternakademie gehört.

Der CVJM will Jugendlichen Werte vermitteln

„Wir wollen Impulse setzen“, sagt der Vorsitzende Siegfried Burkart über das Engagement des CVJM Lörrach. Man wolle junge Leute durchaus zum christlichen Glauben einladen. Vor allem aber wolle man ihnen wertvolle Erfahrungen für ihr Leben vermitteln: Gemeinschaftserlebnisse, Teamgeist, Wertschätzung. Er selbst habe als Jugendlicher beim CVJM den Wert des Glaubens und der Gemeinschaft erlebt.

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Auch für Schulsozialarbeiter Daniel Hipp ist der Glaube persönlich wichtig. Aber das trenne er strikt vom Beruf, erzählte er am Glücksrad. Im Beruf unterliege er der Neutralitätspflicht: „Wir sind für alle Kinder und Jugendlichen offen.“ Er gehört zum fünfköpfigen Team des CVJM, das an den Lörracher Campus-Schulen, den beiden Gymnasien und der Theodor-Heuss-Realschule, Schulsozialarbeit leistet.

Zahlreiche Familien und andere Passanten vergnügten sich auf der Spielemeile des CVJM – auch beim Schach. Foto: Regine Ounas-Kräusel

Teamleiterin Debora Neuer erzählte, wie erfüllend es sei, wenn sie einzelne Jugendliche bis zum Schulabschluss und manchmal darüber hinaus begleiten und unterstützen könne. „Die Kinder und Jugendlichen brauchen jemanden, der an sie glaubt“, ergänzte Daniel Hipp.

Auch im Schülercafé Kamel-ion finden die Schüler der Campus-Schulen einen Ort, wo sie im Schulalltag jenseits von Leistung und Stress willkommen sind. Im Kamel-ion bekommen sie ein Frühstück und Snacks. Es gibt Angebote wie „Sport und Action in der Mittagspause“ und Räume, in denen sie sich ganz ohne Programm aufhalten können. „Wir sind einfach da“: So umschrieb es Tabea Krebs am Crêpe-Stand. Nach ihrem Schulabschluss war sie zunächst ein halbes Jahr im Ausland, und hilft nun als FSJlerin im Kamel-ion mit.

CVJM besteht seit dem Jahr 1956

Seit 1956 wird beim CVJM Lörrach Basketball gespielt - die Basketballabteilung feiert in diesem Jahr daher ihren eigenen Geburtstag: den 70sten. Heute gehört der CVJM Lörrach mit 24 weiblichen und männlichen Teams aller Altersklassen einschließlich eines Rollstuhlteams zu den größten Basketballvereinen im Dreiländereck. Stets gut besucht sind die Basketball-Sommercamps. Mit der Grundschulliga begeistert der Verein schon die Jüngsten für diesen Sport.

Mit einem Festgottesdienst in der Christuskirche und einem Vortrag der Ski-Akrobatin Emma Weiß klang das Jubiläumswochenende des CVJM Lörrach am Sonntag aus.