CVJM Lörrach feiert in der Stadt: Basketballer präsentieren ihren Sport und ihre Werte

Der CVJM Lörrach hat am Samstag sein 150-jähriges Jubiläum bei einem großen Fest in der Innenstadt gefeiert - mit Basketball-Turnier und Spielemeile für Familien.
Fetzige Musik und Anfeuerungsrufe sind am Samstag auf dem Senser Platz zu hören. Hier, mitten in der Stadt, läuft auf einem eigens aufgebauten Spielfeld ein Basketballturnier. Jungenteams der Altersklasse U 14, die zum Teil weit angereist sind, spielen gegeneinander. Zwei Teams aus Ettenheim und Rottweil bestreiten am frühen Nachmittag das Finale. Am Spielfeldrand können Besucher an einem weiteren Korb selbst ein paar Bälle werfen, am Glücksrad mit Schulsozialarbeiter Daniel Hipp ins Gespräch kommen.