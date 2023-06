Bei einer am Montag auf einer Sandbank im niedersächsischen Wattenmeer gefundenen Toten handelt es sich um eine seit sechs Wochen vermisste Frau. Eine Obduktion habe die Identität der seit dem 19. Mai vermissten Urlauberin aus Braunschweig bestätigt, teilte die Polizei in Cuxhaven am Freitag mit.

Sie war nach einem Urlaubsaufenthalt in Cuxhaven und einer Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk verschwunden. Am Montag wurde der Polizei anonym ein Leichenfund auf der Sandbank Hoher Knechtsand an der Außenweser gemeldet. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es den Angaben zufolge nicht.