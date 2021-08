1 Das Tübinger Biotechunternehmen Curevac erhält bald einen Betriebsrat. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das mit Rückschlägen kämpfende Biotechunternehmen Curevac geht dem Konflikt über eine Betriebsratswahl aus dem Weg. Nur so finden die Tübinger aus dem Tief heraus, meint Matthias Schiermeyer.

Stuttgart - Jede neue positive Nachricht für den Konkurrenten Biontech muss auf Curevac wie ein weiterer Nackenschlag wirken. Beispielsweise ist der Mainzer Impfstoffhersteller an der Börse aktuell mehr als 100 Milliarden Dollar wert – derweil die Curevac-Aktie infolge der diversen Hiobsbotschaften schwer abgestürzt ist. Das Vertrauen sowohl der Anleger als auch der Politik in das mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte Tübinger Biotechunternehmen ist weg und muss hart neu erarbeitet werden. Interne Auseinandersetzungen wären da kontraproduktiv.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen