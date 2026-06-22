Culum-Opfer sagt aus: Die Spur der Zwangsprostitution in VS führt auch zu den United Tribuns

„Er hat mein Leben zerstört!“, bricht es aus der 23-Jährigen heraus. Von einem geheimen Ort war sie in das Landgericht Konstanz zugeschaltet worden, um Informationen zu den noch offenen Fragen beim Prozess wegen Zwangsprostitution beizutragen. Als sie von ihrer Anwältin gefragt wird, welche Folgen die Ausbeutung durch den 30-jährigen Hauptangeklagten und frühere Täter für sie hatte, bricht sie in Tränen aus.

Die 23-Jährige befindet sich seit geraumer Zeit im Zeugenschutzprogramm. Denn bevor sie für den 30-Jährigen, der von VS aus die systematische Ausbeutung junger Frauen organisiert haben soll, anschaffen musste, geriet sie in die Fänge der Culums. Die Minderjährige prostituierte sich zunächst freiwillig, ehe Bokis Sohn A. (26) sie dazu zwang, ihren Körper zu verkaufen, um die Einnahmen selbst einzukassieren.

Sie kaufte sich von den Culums frei

Der Einfluss der Culums und der United Tribuns schien beendet, nachdem sie sich für 6000 Euro freigekauft hatte. Doch die 23-Jährige geriet anschließend an den 30-Jährigen, der als mutmaßlicher Kopf der Bande die Strippen zog.

War es wirklich Zufall, dass sie ausgerechnet auf ihn traf? Diese Frage stellt sich umso mehr, weil Ermittlungsbehörden den heutigen Hauptangeklagten seit Jahren im Umfeld der United Tribuns verorten. Eine Begegnung in einer Konstanzer Disco soll zu dem Kontakt und später zur Ausbeutung geführt haben, wie die junge Frau erklärt.

Klare Bezüge zu den United Tribuns

Auffällig ist jedoch: Die Staatsanwaltschaft Konstanz sah bereits in der Vergangenheit Bezüge des heutigen Hauptangeklagten zum Umfeld der United Tribuns rund um Boki. Das ist vor dem Amtsgericht VS in einem früheren Verfahren wegen Zwangsprostitution kundgetan worden. Aus dem Umfeld der Ermittlungen werden darüber hinaus seit Jahren Verbindungen zwischen dem heutigen Hauptangeklagten und A. Culum beschrieben.

Zudem wird der 30-Jährige in den Gerichtsakten der Behörden in Bosnien-Herzegowina im Zusammenhang mit den United Tribuns, Menschenhandel sowie Zwangsprostitution erwähnt – und zwar als mutmaßliches Mitglied der in Deutschland verbotenen Gruppierung. In den bosnischen Gerichtsakten taucht außerdem der Name jenes mutmaßlichen Täters auf, der sich vor dem Prozess ins Ausland abgesetzt hatte. Aus der aktuellen Anklage geht hervor, dass er innerhalb der Bande ebenfalls eine gewichtige Rolle eingenommen haben soll.

Flüchtiger taucht auch in Boki-Akten auf

Er ist jüngst wohl in Italien festgenommen worden. Nach Aussagen des Vorsitzenden Richters Joachim Dospil erfolgte vor wenigen Tagen seine Auslieferung nach Deutschland. Ein Haftrichter in Rottweil ordnete laut Dospil die Untersuchungshaft an. Auch in den sozialen Netzwerken finden sich Überschneidungen, die Kontakte zu A. Culum nahelegen.

Trotz der von Ermittlungsbehörden beschriebenen Bezüge zum Umfeld der United Tribuns wird dessen möglicher Einfluss im aktuellen Verfahren bislang kaum thematisiert. Und das, obwohl der Einfluss des 30-Jährigen dafür gesorgt hatte, dass das frühere Verfahren teilweise von Villingen in einen besonders geschützten Gerichtssaal nach Freiburg verlegt wurde – inklusive spezialisierter Kräfte.

Entschädigung von 50.000 Euro

Schon damals spielten die Aussagen der 23-Jährigen eine Rolle, wenn es um die Ausbeutung der jungen Frauen ging. Sie war es auch, die gegen Bokis Umfeld ausgesagt hatte und in der Folge in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde. Ihre Aussage vor dem Landgericht Konstanz blieb hingegen recht oberflächlich. Das liegt insbesondere daran, dass der 30-jährige Hauptangeklagte mittlerweile zugegeben hat, die junge Frau ebenfalls ausgebeutet zu haben. Da er, wie er über seinen Verteidiger erklärte, auch Gefühle für sie empfunden habe, bestritt er zunächst die Zwangsprostitution in ihrem Fall.

Das Geständnis sorgte dafür, dass der 23-Jährigen eine umfangreiche Befragung zu ihrem Verhältnis mit dem 30-Jährigen und der daraus resultierenden Ausbeutung erspart blieb. Das Opfer erhielt zudem eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 50.000 Euro. Die Zahlung sei eine „kleine Erleichterung“ – aber kein Ersatz für eine gerechte Strafe der Justiz.