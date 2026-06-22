Culum-Opfer sagt aus: Die Spur der Zwangsprostitution in VS führt auch zu den United Tribuns

Beim Prozess um Zwangsprostitution in VS werden mögliche Verbindungen zu Bokis United Tribuns kaum thematisiert. Ermittlungsakten und frühere Verfahren liefern jedoch Hinweise.
„Er hat mein Leben zerstört!“, bricht es aus der 23-Jährigen heraus. Von einem geheimen Ort war sie in das Landgericht Konstanz zugeschaltet worden, um Informationen zu den noch offenen Fragen beim Prozess wegen Zwangsprostitution beizutragen. Als sie von ihrer Anwältin gefragt wird, welche Folgen die Ausbeutung durch den 30-jährigen Hauptangeklagten und frühere Täter für sie hatte, bricht sie in Tränen aus.