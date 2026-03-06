Cult in Lörrach: So vernetzt die „Cult“ Jugend und Wirtschaft

Die zweitägige Lörracher Job- und Bildungsmesse „Cult“ ist am Freitag eröffnet worden. Zahlreiche Unternehmen aus dem Kreis Lörrach stellen sich den Messebesuchern vor.
Unternehmen suchen händeringend Fachkräfte und Auszubildende. Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, und erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand. Gleichzeitig verändert die Transformation der Industrie ganze Berufsbilder – schneller als es vor wenigen Jahren erwartet wurde. Das erklärte Markus Hug, Mitgründer der Job- und Bildungsmesse Cult, bei der Eröffnung am Freitagmorgen auf dem Gelände der Lörracher Regio-Messe. Mittlerweile hat seine Frau Martina Hug die Organisation der Messe für Berufsorientierung und Weiterbildung inne. Der Anlass hat sich längst als feste Größe im Dreiländereck etabliert – rund 130 Aussteller sind auf der diesjährigen Cult vertreten.