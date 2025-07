CTS Ladies Open in Hechingen

1 Einmal mit Tennisprofis trainieren: Für 36 Kinder aus der Region wurde dieser Traum beim Sparkassen Kids Day bei den Ladies Open in Hechingen ermöglicht. Foto: Roth Mit dem Sparkassen Kids Day bestätigen die Macher der CTS Ladies Open einmal mehr den familiären Charakter des Spitzensportevents.







Link kopiert



Mit dem Sparkassen Kids Day ist im Rahmen der CTS Ladies Open so mancher Traum in Erfüllung gegangen. 36 Kinder und Jugendliche von umliegenden Tennisvereine bekamen am Donnerstagnachmittag die Möglichkeit, zwei Stunden mit Profispielerinnen zu trainieren.