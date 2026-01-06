CSU-Winterklausur: Mission Stimmungswechsel - welche Sorgen die CSU 2026 plagen

Vor einem Jahr zählte eine große Uhr bei der CSU-Klausur die Tage und Minuten bis zum Politikwechsel. Ein Jahr später zeigt sich: Auf die Zuversicht im Wahlkampf folgten unerwartet große Probleme.
Seeon - Als die CSU-Bundestagsabgeordneten vor einem Jahr zu ihrer Winterklausur in Kloster Seeon zusammenkamen, war die Stoßrichtung dank der vorgezogenen Bundestagswahl klar wie selten. "Politikwechsel Countdown" stand in großen Lettern über einer Uhr im Vorhof des Klosters. Jede Rede, jedes Statement hatte denselben Tenor: Mit maximaler Entschlossenheit und Optimismus geht es in die Bundestagswahl.