CSU-Winterklausur: Merz: Europa muss erwachsen werden

Außenminister rückt auf Österreich: Schallenberg wird geschäftsführender Kanzler

Die rechte FPÖ will eine Koalition mit der konservativen ÖVP schmieden. In der Verhandlungsphase übernimmt der Außenminister das Kanzleramt. Einer FPÖ-geführten Regierung will er aber nicht angehören.