Kanzler Merz mahnt innenpolitischen Streitigkeiten nicht zu viel Raum zu geben. Entscheidend sei jetzt der Einsatz für Freiheit, Frieden und Demokratie. Denn Putin habe noch große Pläne.
München - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts aktueller Machtverschiebungen im internationalen Gefüge davor gewarnt, sich in innenpolitischen Debatten zu verzetteln. "Wir werden eines Tages nicht danach gefragt, ob wir - und ich sage das hier ganz offen und ehrlich, liebe Freundinnen und Freunde - ob wir die Haltelinie in der deutschen Rentenversicherung für ein Jahr weniger oder ein Jahr länger gehalten haben", sagte der CDU-Chef in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in München.