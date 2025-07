Keine Regenbogenflagge am Rathaus – so verlief die Debatte

Am Balinger Rathaus wird am Tag des CSD keine Regenbogenflagge gehisst. Lange und intensiv haben Verwaltung und Gemeinderäte über das Hissen der Regenbogenflagge diskutiert. Am Ende stimmte die klare Mehrheit dagegen.







Zahlreiche Bürger warteten am Dienstagabend gespannt auf den 16. Tagesordnungspunkt im Gemeinderat, der sich um das Hissen der Regenbogenflagge am Christopher Street Day (CSD) drehte. Die Debatte war lang und intensiv, die Entscheidung am Ende recht klar. Die Regenbogenfahne wird nicht gehisst.