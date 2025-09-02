CSD in Balingen: Veranstalter beklagen „Rückschritt in der öffentlichen Debatte“

Der „Christopher Street Day“ (CSD) findet am Samstag, 6. September, in Balingen statt. Die Veranstalter freuen sich auf das Event, beklagen aber auch ein zunehmend feindseliges Klima.
Nachdem der erste „Christopher Street Day“ (CSD) im vergangenen Jahr in Albstadt stattfand, steigt die Veranstaltung in diesem Jahr in Balingen. „Die Planungen sind auf einem sehr guten Weg“, berichtet der Pressesprecher des CSD, Pascal Conzelmann. „Zwar konnten wir nicht jeden einzelnen Punkt unserer ursprünglichen Ideen umsetzen, doch mit vollem Herzen und großem Engagement arbeiten wir darauf hin, den diesjährigen CSD in Balingen zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.“ Erwartet werden 300 bis 500 Besucher. „Dieser Wert beruht auf den Erfahrungen beim CSD in Albstadt und erscheint uns realistisch“, so Conzelmann.