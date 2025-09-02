CSD in Balingen: Veranstalter beklagen „Rückschritt in der öffentlichen Debatte“

Der „Christopher Street Day“ (CSD) findet am Samstag, 6. September, in Balingen statt. Die Veranstalter freuen sich auf das Event, beklagen aber auch ein zunehmend feindseliges Klima.

Nachdem der erste „Christopher Street Day“ (CSD) im vergangenen Jahr in Albstadt stattfand, steigt die Veranstaltung in diesem Jahr in Balingen. „Die Planungen sind auf einem sehr guten Weg“, berichtet der Pressesprecher des CSD, Pascal Conzelmann. „Zwar konnten wir nicht jeden einzelnen Punkt unserer ursprünglichen Ideen umsetzen, doch mit vollem Herzen und großem Engagement arbeiten wir darauf hin, den diesjährigen CSD in Balingen zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.“ Erwartet werden 300 bis 500 Besucher. „Dieser Wert beruht auf den Erfahrungen beim CSD in Albstadt und erscheint uns realistisch“, so Conzelmann.

Trend entwickelt sich in eine andere Richtung „Wir erleben einen spürbaren Rückschritt in der öffentlichen Debatte“, berichtet der Pressesprecher. Dieser sei besonders durch die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verstärkt worden, die Regenbogenfahne auf dem Bundestag während des CSD zu verbieten und zudem sämtliche Regenbogenflaggen aus den Büros der Abgeordneten durch die Polizei des Bundestags entfernen zu lassen.

Unternehmen, die sich im letzten Jahr noch voller Überzeugung zum „Pride Month“ bekannt und ihre Logos in Regenbogenfarben getaucht hatten, würden sich plötzlich zurückziehen. „Gleichzeitig nehmen sowohl öffentliche als auch persönliche Anfeindungen zu, und auch die Gewalt gegen die LGBTQ+-Community wird leider immer häufiger“, so Conzelmann.

Spezifisch queerfeindliche Agitation

Das bestätigt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz: Die Behörde beobachte „eine spezifisch queerfeindliche Agitation – teilweise mit extrem abwertenden und menschenfeindlichen Positionen und Äußerungen – im Internet sowie dieses Jahr auch vermehrt realweltliche Protestaktionen von Rechtsextremisten.“ Conzelmann findet: „Man hat fast den Eindruck, dass wir uns rückwärts bewegen, statt nach vorne.“

Sponsoren sagen aus Angst ab

„Wir als Organisationsteam bekommen all das auf unterschiedlichen Ebenen zu spüren“, so der Pressesprecher. „Sponsoren sagen aus Angst vor einem Shitstorm ab, auf der Straße werden wir beschimpft und immer wieder erreichen uns Drohungen, sei es per E-Mail, in sozialen Medien oder sogar direkt im Briefkasten.“ Das alles sei beunruhigend und mit Sorge zu betrachten, mache eine Veranstaltung wie den CSD aber nur noch wichtiger. „Wir lassen uns davon nicht einschüchtern und stecken weiterhin all unser Herzblut in die Vorbereitung.“

Aufmunternde Nachrichten

Denn: „Gleichzeitig erleben wir auch viel Positives.“ So habe sich der Gemeinderat der Stadt Balingen einstimmig zu den Werten des CSD bekannt, und die Veranstalter freuen sich über zahlreiche aufmunternde Nachrichten von Menschen, die ihnen Kraft wünschen und unterstützen wollen. „Unser ausdrücklicher Dank gilt auch den Unternehmen, die uns weiterhin begleiten und mit ihrer Spende ein klares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz setzen“, so Conzelmann. „Deshalb freuen wir uns über jeden Menschen, der uns beim CSD in Balingen mit seiner Anwesenheit unterstützt.“

Rechtsextremistische Gruppen werden erwartet

Dass erneut rechtsextremistische Gruppen Präsenz zeigen werden, halten die Veranstalter für sehr wahrscheinlich, auch wenn bisher keine offiziellen Anmeldungen vorliegen. „Wir bereiten uns darauf vor“, sagt Conzelmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Das tut auch die Polizei. „In unsere Planungen werden sowohl aktuelle Erkenntnisse als auch Erfahrungen aus der Vergangenheit der bislang überwiegend friedlich verlaufenden Veranstaltungen einfließen“, teilt ein Sprecher der Polizei mit. „Dabei berücksichtigen wir auch die Vorfälle in Albstadt vor mehr als einem Jahr.“ Wie bei allen anderen Veranstaltungen auch, empfehle man Dritten, sich stets von möglicherweise unfriedlich verlaufenden Situationen fernzuhalten und sich insbesondere auch räumlich hiervon zu distanzieren.