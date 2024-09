Der Sportverein Heiligenzimmern beschreitet für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz neue Finanzierungswege. Um es den Mannschaften weiterhin zu ermöglichen, auch bei Dunkelheit zu trainieren, muss die reparaturanfällige Flutlichtanlage mit stromsparenden und wartungsarme LED-Lichtern umgerüstet werden. Kosten von rund 40 000 Euro kommen damit auf den Verein zu.

Einen Teil davon möchte der SV Heiligenzimmern durch eine Crowdfunding-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Volksbank Hohenzollern-Balingen finanzieren. Im Bericht, der am 18. September im Schwarzwälder Bote erschienen ist, ist der Redaktion allerdings ein Fehler unterlaufen. Ziel des Vereins ist es, 5000 Euro an Spenden zu generieren. Ist diese Hürde bis zum 3. Dezember erreicht, hat die Volksbank Hohenzollern-Balingen zugesagt, den Betrag zu verdoppeln. Bis Donnerstagnachmittag sind insgesamt 4535 Euro eingegangen von 46 Unterstützern. Rund zehn Prozent der Summe fehlen noch, damit der Sportverein in den Genuss des Zuschusses der Bank kommt.

Wer den Verein auf den letzten Metern bis zum Ziel unterstützen möchte, kann dies online tun unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/verschiedene-projekte-rund-um.