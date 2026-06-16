Crowdfunding in Oberndorf: Damit Rehkitze überleben – Jäger sammeln für neue Drohne

Immer wieder fallen Rehkitze dem Mähtod zum Opfer. Um das zu verhindern, ruft eine Beffendorfer Jägerin zu Spenden auf: Eine neue Drohne wird benötigt.

Wenn sich Landwirte zur Mahd aufmachen, bedeutet das für einige Tiere große Gefahren. Denn vom Mäher aus, der mit rund 15 Kilometern pro Stunde über die Wiesen fährt, sind sie praktisch nicht sichtbar. Zumal Rehkitze beispielsweise noch keinen Fluchtinstinkt haben, sondern sich vielmehr verstecken und regungslos im Gras verharren. Auf diese Weise fallen viele dem Mähtod zum Opfer. Einige Ehrenamtliche wollen das verhindern und sammeln nun Geld für eine Drohne.

„Wir benötigen dringend eine neue Drohne“, lautet der Aufruf von Katja Conzelmann, Jägerin im Revier Beffendorf/Süd, auf der Crowdfunding-Plattform Gofundme. „Wir retten Rehkitze in unserem und in den umliegenden Revieren vor dem Mähtod. Wir opfern um diese Jahreszeit unsere gesamte Freizeit (und auch unbezahlte Arbeitsausfallzeit) zur Rettung der Rehkitze und aller anderen kleinen Wildtiere“, heißt es weiter.

Für eine neue Drohne hofft sie auf insgesamt 8000 Euro an Spenden. Bislang sind etwas mehr als 2000 Euro zusammengekommen.

Die „Anwälte des Wilds“

Genaueres über den Einsatz der Drohnen zur Kitzrettung und das Engagement der Oberndorfer Jäger in diesem Bereich erfahren wir von Hegeringleiter Stephan Hofer. „Die Jäger im Hegering bieten aus eigener Initiative einen Service zur Kitzrettung an, denn Jagd ist mehr als nur das Erlegen von Wild“, erklärt er.

Zur Jagd gehöre auch die Hege des Wildes. Und die beinhalte Tierschutz, Biotopschutz und Naturschutz, aber auch eine „waidgerechte“ Bewirtschaftung des Wildbestands. Grundsätzlich sei Wild „herrenlos“, wie es juristisch ausgedrückt werde – es gehöre also zunächst niemandem. „Aber die Jäger sehen sich als Anwälte des Wilds in ihrem Revier, und sie haben auch das Recht Wild für sich ‚in Besitz zu nehmen'“, so Hofer.

Sorgfaltspflicht liegt bei Landwirten

Eigentlich liege es in der Verantwortung des Landwirts bei der Bewirtschaftung von Flächen auf Tiere Rücksicht zu nehmen, sagt der Hegeringleiter. Das komme aus dem Tierschutz. Aber eben, weil Jäger sich auch als „Anwalt“ des Wildes sähen, böten sie einen ehrenamtlichen Service: die Kitzrettung mithilfe von Drohnen.

Freilich gebe es noch andere Möglichkeiten, um Kitze aus Wiesen zu verscheuchen, engmaschiges Durchgehen und flatternde „Scheuchen“ – ähnlich Vogelscheuchen – etwa. „Die sind aber nicht so gut wie Drohnen mit Wärmebildkameras.“

Die Zeit, die in die Kitzrettung fließe, werde ehrenamtlich geleistet, so Hofer. Die Drohen würden zum Teil von Landwirtschaftsministerium gefördert, erklärt er zur Finanzierung. „Der Rest wurde aus den Mitgliedsbeiträgen der Jäger in der Kreisjägervereinigung und durch Spenden finanziert. Für die Drohne im Hegering Oberndorf haben Jäger aus dem Hegering ordentlich dazu gespendet.“

Lebensdauer und Gebietsgröße

Es blieben jedoch zwei Probleme. Das Erste: Die Drohnen – der Hegering Oberndorf verfügt bereits über eine – seien nicht unendlich haltbar. Irgendwann müssten sie ersetzt werden. Zusätzlich kosteten die Drohnen auch jedes Jahr Haftpflicht-Versicherung.

Das weitere Problem: „Der Hegering Oberndorf umfasst die Orte Bochingen, Boll, Trichtingen, Harthausen, Epfendorf, Talhausen, Altoberndorf, Oberndorf, Aistaig, Hochmössingen, Fluorn, Winzeln und Beffendorf. Wenn das Wetter passt, dann wollen alle Landwirte gleichzeitig mähen. Wir versuchen die Anfragen nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient‘ abzuarbeiten, aber die Einsätze müssen in den frühen Morgenstunden erfolgen, wenn die Umgebung noch deutlich kühler ist als die Kitze im Gras. Sobald die Sonne draufscheint, erwärmen sich dunkle Steine und Maulwurfhügel. Dann wird es unmöglich, die Kitze anhand ihres Wärmebilds zu unterscheiden“, erklärt Stephan Hofer.

Deshalb hoffen die Jäger nun, dass möglichst viele Spenden zusammenkommen, um eine neue Drohne zu finanzieren. Die Drohneneinsatzplanung im Hegering obliegt übrigens Thomas Ruthardt. Gebucht werden sollte das Drohnenteam spätestens am Vortag bis 16 Uhr. Ruthardt ist per E-Mail an thomasruthardt@web.de erreichbar.