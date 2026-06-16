Crowdfunding in Oberndorf: Damit Rehkitze überleben – Jäger sammeln für neue Drohne

Immer wieder fallen Rehkitze dem Mähtod zum Opfer. Um das zu verhindern, ruft eine Beffendorfer Jägerin zu Spenden auf: Eine neue Drohne wird benötigt.
Wenn sich Landwirte zur Mahd aufmachen, bedeutet das für einige Tiere große Gefahren. Denn vom Mäher aus, der mit rund 15 Kilometern pro Stunde über die Wiesen fährt, sind sie praktisch nicht sichtbar. Zumal Rehkitze beispielsweise noch keinen Fluchtinstinkt haben, sondern sich vielmehr verstecken und regungslos im Gras verharren. Auf diese Weise fallen viele dem Mähtod zum Opfer. Einige Ehrenamtliche wollen das verhindern und sammeln nun Geld für eine Drohne.