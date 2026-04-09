Crowdfunding gestartet: Mammutprojekt in Boll – das wird jetzt aus dem Schützenhaus

Der Musikverein Boll hat Großes vor: Das Schützenhaus soll ein Treffpunkt für alle werden – eine Mammutaufgabe, bei der die Engagierten auf Unterstützung hoffen.
33 aktive Musiker, ein großes Ziel: Das Boller Schützenhaus soll umgebaut und mit neuem Leben gefüllt werden. Um das zu erreichen, setzt der Musikverein Harmonie auch auf Unterstützung aus der Region und hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Warum die Musiker sich dieser Mammutaufgabe widmen, wie weit sie schon sind – und was noch kommen soll –, erzählt uns der Vereinsvorsitzende Jürgen Bilger bei einem Treffen vor Ort.