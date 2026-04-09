Crowdfunding gestartet: Mammutprojekt in Boll – das wird jetzt aus dem Schützenhaus

Der Musikverein Boll hat Großes vor: Das Schützenhaus soll ein Treffpunkt für alle werden – eine Mammutaufgabe, bei der die Engagierten auf Unterstützung hoffen.

33 aktive Musiker, ein großes Ziel: Das Boller Schützenhaus soll umgebaut und mit neuem Leben gefüllt werden. Um das zu erreichen, setzt der Musikverein Harmonie auch auf Unterstützung aus der Region und hat eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Warum die Musiker sich dieser Mammutaufgabe widmen, wie weit sie schon sind – und was noch kommen soll –, erzählt uns der Vereinsvorsitzende Jürgen Bilger bei einem Treffen vor Ort.

Ein neues Probelokal wünschen sich die Boller Musiker schon seit der Corona-Zeit. Da wurde es im Boller Rathaus angesichts der Abstandsvorgaben deutlich zu eng. Stattdessen probten die Aktiven in der Schießhalle des Boller Schützenvereins.

Unsere Empfehlung für Sie Verein in Oberndorf Endgültiges Aus für Boller Schützen Fehlendes Engagement und Interesse am Schießsport hat Konsequenzen: Ein traditionsreicher Verein wirft die Flinte ins Korn und zieht einen Schlussstrich unter die Vereinsgeschichte.

Schon damals hätten sich die Schützen aufgrund abnehmenden Interesses und sinkender Mitgliederzahlen in einer Notlage befunden, berichtet uns Jürgen Bilger. Zeitweise habe man darüber nachgedacht, aus Schützen und Musikern einen gemeinsamen Verein zu machen. Diese Idee wurde jedoch schnell wieder verworfen.

Musikverein trifft mutige Entscheidung

Bei den Musikern reifte der Plan, das Schützenhaus, dessen Substanz noch aus Kriegszeiten stammt, und das einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweist, zu übernehmen und in Eigenleistung umzubauen – um nicht nur einen Proberaum, sondern einen Begegnungsort zu schaffen.

Schließlich beschloss der Schützenverein Boll seine Auflösung zum 30. Juni 2025 und die teilentgeltliche Übertragung des Gebäudes und des rund 1500 Quadratmeter großen Geländes an den Musikverein zum Kaufpreis von 22 000 Euro – der Gutachterausschuss hatte das für den Gastronomieteil im Schützenhaus als Zeitwert ermittelt – zuzüglich einer Barzuwendung. Die Summe bestritt der Musikverein aus Vereinsmitteln.

Drei Bauabschnitte

Im Januar 2026 wurde das Schützenhaus auf den Musikverein eingetragen. Bevor die Sanierung in Angriff genommen werden sollte, bildete der Musikverein einen Bauausschuss und legte drei Bauabschnitte fest.

So wird der nach außen offene Kleinkaliber-Unterstand unter der Schießhalle baulich geschlossen. Die Musiker wollen Pflaster verlegen und den Bereich zum Lager umfunktionieren.

Von der Schießhalle zum Probenraum

Die Schießhalle – sie wurde zuletzt 1987 hergerichtet und wies eine Holzdecke mit Glaswolle zwischen den Balken und eine Lüftungsheizung auf – wird derzeit energetisch saniert. Hier soll der neue Proberaum für die Boller Musiker entstehen.

Um für die akustisch idealen Verhältnisse zu sorgen, gab es eine Untersuchung und Beratung von Seiten des Blasmusikverbands. Neben einer neuen Dämmung und Decke – sogenannte „Sauerkrautplatten“ (Holzwolle-Leichtbauplatten) sollen für optimale akustische Verhältnisse im künftigen Proberaum sorgen – sind ein neuer Boden samt Fußbodenheizung, neue Fenster und Türen sowie eine Erneuerung der Elektrik und der Beleuchtung geplant.

Neuer Veranstaltungsort wird geschaffen

Allein in die Entkernung der Halle sind bereits mehr als 1000 Stunden Eigenleistung geflossen. „Jeder hilft, wo er kann“, sagt Jürgen Bilger, stolz auf das große Engagement seiner Musikerkollegen.

Vom Umbau soll aber auch die Öffentlichkeit profitieren, erzählt Bilger. So will man den rund 170 Quadratmeter großen Raum auch für Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Hinter dem Schützenhaus gibt es zudem eine große Fläche, die später als Festplatz genutzt werden soll.

Küche und Gastraum werden modernisiert

Auch im Gastronomieteil des Schützenhauses gibt es einiges zu tun. Geplant ist neben der energetischen Sanierung unter anderem eine Erweiterung und Modernisierung der Küche. Eine Akustikdecke wird eingebaut. Zudem erfolgt die Verlegung eines neuen Bodens inklusive Fußbodenheizung. Anschließend will man den Gastraum mit neuen Möbeln ausstatten.

Bislang sei die Wirtschaft samstags geöffnet. „Der Betrieb läuft aktuell aber wegen der Umbaumaßnahmen ein bisschen auf Sparflamme“, erklärt Jürgen Bilger. Später soll zusätzlich einmal im Monat ein Frühschoppen beziehungsweise Vesper angeboten werden.

Auch vor dem Hintergrund, dass es mittlerweile nur noch wenige Möglichkeiten zum Einkehren gebe, wolle man die Gastwirtschaft als öffentlichen Begegnungsort erhalten – als Platz für gesellige Stunden und für Vereinsfeste.

Ab Juni sollen Proben im neuen Raum stattfinden

Der Fokus liege zuerst aber auf der ehemaligen Schießhalle – auch aufgrund des ambitionierten Zeitplans. Bereits Anfang Juni möchten die Musiker dort ihre Proben abhalten.

Die Kosten für den Umbau beziffert Bilger auf rund 180 000 Euro. Arbeitsstunden der Musiker sind da noch nicht eingerechnet. Ein Großteil der Umbauarbeiten erfolgt in Eigenleistung.

Dass die Musiker Arbeit nicht scheuen und einiges leisten können, zeigt der siebentägige Boller Mostbesen, den das eingeschworene Team jedes Mal auf beeindruckende Weise stemmt. Beim Umbau des Schützenhauses ist der Musikverein, was die finanziellen Mittel angeht, nun aber auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb hat der Verein eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

„Unser Ziel ist es, das Gebäude nicht nur zu bewahren, sondern behutsam weiterzuentwickeln und mit neuem Leben zu füllen“, heißt es dazu. Dieses Herzensprojekt, das man mit großem ehrenamtlichen Engagement und voller Überzeugung angehe, könne man ohne Unterstützung nicht stemmen.

„Wir freuen uns von Herzen über jede Spende. Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie aktiv die Stärkung unserer örtlichen Gemeinschaft und fördern das kulturelle Leben in unserer Region“, schreibt der Musikverein in seinem Aufruf.

Keine Sorge beim Blick in die Zukunft

Vorsitzender Jürgen Bilger ist übrigens nicht nur mit dem Fortschritt des Projekts zufrieden, sondern auch mit der Entwicklung des Vereins. Die Mitgliederzahl sei stabil. Und auch der Blick in die Zukunft macht ihn nicht bange, schließlich steht der Nachwuchs bereits in den Startlöchern.

Die Jüngsten zeigen in der Bläserklasse, die in Kooperation mit dem MV Bochingen an der dortigen Grundschule angeboten wird, ihr Können. Im Jugendbereich besteht eine Kooperation mit den Vereinen aus Trichtingen, Harthausen und Epfendorf.

Weitere Informationen samt Link zum Crowdfunding findet man unter www.musikverein-boll.de.

Spendenwanderung

Die Musiker aus Boll

rufen auch zur Teilnahme an der Spendenwanderung der Kreissparkasse Rottweil mit dem Schwarzwaldverein Schramberg am Sonntag, 26. April, auf. Unter dem Motto „Wandern für die Modernisierung des Schützenhauses“ mache man sich auf den Weg. Drei abwechslungsreiche Touren rund um Schramberg stünden zur Auswahl. Die Kreissparkasse spende je nach gelaufener Strecke zehn, 15 oder 20 Euro pro Teilnehmer. Anmeldung ist bis 18. April unter www.ksk-rw.de/wanderung erforderlich.