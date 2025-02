Ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse ist – alle Jahre wieder – das „Crossover“ in der Martinskirche. Am 6. April steigt das Konzert.

Gerade im Jubiläumsjahr darf sich Albstadt samt der ganzen Region auf ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis freuen: Am Sonntag, 6. April, ab 19 Uhr verwandelt sich die Martinskirche in eine Klangwelt voller Emotionen, Leidenschaft und beeindruckender musikalischer Vielfalt, wie schon in den bisherigen Konzerten der Reihe, die 2016 gestartet war.

Das Geheimnis, wer nun die Sponsoren sind, die alljährlich mit „großartiger Unterstützung“ das Konzert ermöglichen, wie Christian Baumgärtner stets betont, wird auch in diesem Jahr wohl nicht gelüftet. Fest steht nur, dass es ohne sie nicht möglich wäre, dass eine hochkarätige Profi-Bank wie „Südlich von Stuttgart“ und bekannte Stars als Gastsänger und -musiker für den guten Zweck auftreten: Das Geld kommt der Martinskirche und dem dortigen Musikprogramm zugute.

Meisterwerke und Legenden

Ab 19 Uhr erwartet das Publikum jene besondere Mischung aus bekannten Meisterwerken der klassischen Musik und legendären Hits der Pop- und Rockgeschichte. Sängerin Annette Kienzle, Jan Reinelt an den Keyboards, Ralf Gugel an der Gitarre, Johannes Killinger am Bass und Christian Baumgärtner Schlagzeug haben für diesen besonderen Abend einmal mehr herausragende musikalische Gäste an ihrer Seite: Sängerin Natalie Karl und Sänger Matthias Klink, Klaus Wagenleiter am Piano – er hat die Stücke auch arrangiert – sowie Christoph Beck am Saxofon, Echo-Preisträger Herbert Wachter an den Percussion-Instrumenten und der musikalische Hausherr der Martinskirche, Kantor Steffen Mark Schwarz an der Rensch-Orgel, setzen die weitere Sahnehäubchen auf die musikalische Torte.

„Gemeinsam werden sie die Martinskirche mit einem mitreißenden und klanggewaltigen Programm erfüllen“, versprechen die Veranstalter. Die „unvergessliche musikalische Reise“ soll Genres verbinden, Herzen berühren und die Grenzen der Musik sprengen – live, intensiv und voller Emotionen.

Eintrittskarten sind ab sofort unter www.reservix.de für 25, ermäßigt 20 Euro, erhältlich. Einlass ab 18 Uhr