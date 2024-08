Die LG-Cross-Triathletin überzeugt beim Event in Zittau als Siegerin bei den Deutschen Meisterschaften und in der X-terra-Wertung. Ihr Teamkollege landet ebenfalls in den Top Ten seiner Altersklasse.

Zwei Athleten der LG Steinlach-Zollern stellten sich am 17. August im sächsischen Zittau der Herausforderung Crosstriathlon.

Christoph Groß, der sich dieses Frühjahr auf eine mehrtägige Lauf-Veranstaltung vorbereitet hatte und nach längerer Crosstriathlon-Abstinenz wieder eine Startnummer am Mountainbike befestigte, und Wiebke Schiwy, die sich diese Saison bereits einigen europäischen Xterra-Rennen gestellt hatte.

Heiß und trocken: keine leichten Bedingungen

Das Wetter war trocken, heiß und schwül. Die Strecke war somit schnell und staubig, und für die Sportler galt es, auf eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit und Elektrolyten zu achten. Mittags starteten die Athleten der Xterra- und DM-Wertung in vier Startgruppen, die Altersklassenathleten folgten mit drei Minuten Abstand auf die Elitestarter, getrennt nach Geschlecht.

Schiwy überzeugt beim Schwimmen

Wiebke Schiwy überzeugte mit einem erwartet schnellen Schwimmen über die 1500 Meter-Distanz und stieg nach knapp 25 Minuten als erste Altersklassen-Lady aus dem Wasser, um die 37 Kilometer lange Radstrecke mit 1000 Höhenmetern in Angriff zu nehmen. Christoph Groß folgte nur wenige Minuten später mit einer soliden Schwimmleistung.

Groß plagt Defekt-Teufel auf der Radstrecke

Auf den anspruchsvollen Trails des Zittauer Gebirges kamen beide Athleten der LG Steinlach-Zollern gut zurecht. Allerdings wurde Groß von mehreren Defekten aufgehalten: ein platter Reifen, der sich zum Glück mit seiner Gaskartusche schnell beheben ließ, und zwei Kettenabwürfe auf der Abfahrt kosteten wertvolle Zeit. Trotzdem absolvierte er die Bikestrecke in 2:07 Stunden und behauptete sich im vorderen Teil des Altersklassenfeldes. Schiwy teilte sich die Radstrecke mit vielen steilen Anstiegen gut ein und kam auf den Trails und Abfahrten gut zurecht. Nach 2:23 Stunden auf der Bikestrecke erreichte sie die Wechselzone zum abschließenden Trailrun über knapp 11 Kilometer.

Müde Beine auf der Laufstrecke

Die Anstrengungen des anspruchsvollen Radkurses machten sich bei den Crosstriathleten bemerkbar, und der Lauf ging nicht mehr so flüssig, wie bei einer reinen Laufveranstaltung. Groß hatte nicht mehr die besten Beine, lief aber trotzdem sehr solide 54 Minuten und erreichte nach insgesamt 3:32 Stunden als Achter seiner Altersklasse M35 in der Xterra-Wertung und als Vierter der DM-Wertung - mit nur 2 Minuten Rückstand auf den Bronzerang - das Ziel. Schiwy musste auf den letzten Laufkilometern mit müden Beinen der anstrengenden Strecke Tribut zollen, kämpfte sich aber mit einer Laufzeit von 1:05 Stunden ins Ziel. Mit einer Gesamtzeit von 3:56 Stunden sicherte sie sich den ersten Platz in ihrer Altersklasse W45 sowohl in der Xterra-Wertung – bei der auch die internationalen Starter berücksichtigt werden – als auch in der DM-Wertung und wurde damit erneut Deutsche Meisterin in ihrer Altersklasse.