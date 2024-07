Crodwfunding-Aktion: 7500 Euro von der Volksbank fürs Owinger Dorfgemeinschaftshaus

1 Der Owinger Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder, Hans Volm und Joachim Calmbach bei der Scheckübergabe. Foto: Lenski

Geldsegen für den Owinger Bürgerverein: Beim Dorffest überreichte Joachim Calmbach von der Volksbank Hohenzollern-Balingen einen Scheck.









Bei der Eröffnung des Festes (wir haben berichtet) übergab Calmbach in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Volksbank an den Bürgervereinsvorsitzenden Hans Volm einen Betrag in Höhe von 7500 Euro. Das ist der Anteil der Genossenschaftsbank an der Crowdfunding-Aktion, die von Juni bis September 2022 lief, um Geld für den Umbau des ehemaligen Bankgebäudes in ein Dorfgemeinschaftshaus zu sammeln.