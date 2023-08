6 Cro gibt auf dem Cannstatter Wasen sein Heimspiel. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Er bleibt der Panda der Nation: Bei seinem Konzert auf dem Cannstatter Wasen gehte es fluffig zu – typisch „Roap“. 25 000 gut gelaunte Fans feiern mit Cro bei Dauerregen in Stuttgart. Unsere Kritik zum Konzert.









Der Regen kommt pünktlich zu Konzertbeginn. Es ist 20:16 Uhr, Cro steht im orangefarbenen Overall kaum ein paar Sekunden auf der Bühne, und schon wird aus einem wolkengrauen ein durch und durch verregneter Samstagabend. Doch was fünfzigtausend Heavy-Metal-Fans in Wacken können, kann Stuttgart schon lange: Gut fünfundzwanzigtausend Besucher pfeifen für die nächsten einhundert Minuten aufs miese Wetter und feiern mit Carlo „Cro“ Waibel eine zünftige Sause. „Gemeinsam ist man schöner nass“ wäre ein geeigneter Titel für dieses Heimspiel von Cros „11:11-Tour; mehr aber noch das Motto „Wenn das Leben scheiße ist – lass’ uns einfach eine Party daraus machen“.