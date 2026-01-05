Critics Choice Awards: One Battle After Another räumt bei Kritikerpreisen ab

Der Thriller mit Leonardo DiCaprio gewinnt bei den US-Kritikerpreisen in mehreren Hauptkategorien. Die Trophäe als bester Hauptdarsteller darf aber ein anderer mit nach Hause nehmen.
Santa Monica - Als Gewinner in den wichtigsten Kategorien ist der Film "One Battle After Another" von US-Regisseur Paul Thomas Anderson der große Abräumer der diesjährigen Critics Choice Awards. Der Politthriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle machte neben der Auszeichnung als bester Film auch in den wichtigen Kategorien beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch beim am Sonntag (Ortszeit) verliehenen US-Kritikerpreises das Rennen.