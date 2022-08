Unglück in Herrenberg Bus gehört zu Bösinger Reiseunternehmen

Am Freitag ist in Herrenberg ein Linienbus acht Meter in die Tiefe gestürzt und mit der Front in die Filiale eines Discounters gekracht. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Mittlerweile sorgt der Unfall deutschlandweit auf Online-Portalen, aber auch in den Social-Media-Kanälen für Aufmerksamkeit.