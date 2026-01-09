Crans-Montana: Barbetreiberin entschuldigt sich nach Brandkatastrophe
1
Die Bar-Betreiberin (Mitte) äußerte sich zur Brandkatastrophe. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dp/Jean-Christophe Bott

Nach dem verheerenden Feuer in Crans-Montana ringt Bar-Chefin Jessica Moretti öffentlich um Worte – und spricht inmitten schwerer Vorwürfe eine Entschuldigung aus.

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 40 Toten hat sich die Betreiberin der Bar unter Schluchzen entschuldigt. „Das ist eine unvorstellbare Tragödie. Niemals, wirklich niemals im Leben hätten wir uns das vorstellen können“, sagte Jessica Moretti nach einer Befragung bei der Staatsanwaltschaft in Sion vor Medien. „Das ist in unserer Einrichtung passiert, und ich möchte mich entschuldigen.“

 

Unsere Empfehlung für Sie

Brandkatastrophe von Crans-Montana: Fluchtgefahr – U-Haft für Barbetreiber beantragt

Brandkatastrophe von Crans-Montana Fluchtgefahr – U-Haft für Barbetreiber beantragt

Kaum ist die Trauerfeier für die 40 Todesopfer von Crans-Montana vorbei, rücken die Ermittlungen gegen den Barbetreiber in den Mittelpunkt. Die Staatsanwaltschaft sieht Fluchtgefahr.

Moretti sagte, ihre Gedanken seien die ganze Zeit über bei den Opfern und denjenigen, die mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen hätten. Gemeinsam mit ihrem Mann Jacques betreibt Moretti die Bar „Le Constellation“, in der in der Silvesternacht ein Brand ausbrach. 40 Menschen wurden getötet, knapp 120 wurden großteils schwer verletzt. Fast alle Todesopfer waren Teenager und junge Erwachsene - die jüngsten waren erst 14 Jahre alt.

Das französische Gastronomen-Paar steht laut der Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Wallis unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst. Am Freitag wurden die Morettis erstmals offiziell als Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft befragt.

 