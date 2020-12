"Craft Spirits Awards" Whiskey aus Neubulach erhält Auszeichnung

Anfangs dachte er, "mit ein paar Eichenspähnen ist es getan", gibt er zu. Doch weit gefehlt. Aber über die Jahre hat er die Brenntechnik immer weiter verfeinert. Weil der ganze Hype um Craftbier und Whiskeybrennen zu seinen Anfangszeiten noch nicht so ausgeprägt war wie heute, hat man laut Dürr sogar die Maschinen selber gebaut, um die kleine Produktion auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 2002 startete man bei der Firma Dürr Fruchtsaftkellerei mit dem Whiskey-Brennen. "Als wir angefangen haben, gab es nur noch zwei Küfer in der größeren Umgebung", so Dürr über die Probleme, überhaupt an Fässer zu gelangen. Man behalf sich dann und nahm kurzerhand das Fass, in dem eigentlich der hauseigene Apfel-Aperitif reift. Das ist übrigens bis heute noch so.

Im vergangenen Jahr gelang dann der endgültige Durchbruch beim Whiskey-Tag in Tübingen. Da seien die Leute an seinen Stand gepilgert, hätten mit ihm über das Produkt gefachsimpelt. Bis dahin musste er auch Rückschläge einstecken, erlebte auch Überraschungen, meint Dürr. "Bis heute habe ich das noch nicht komplett raus. Es gibt so viele kleine Stellschrauben", erklärt der 39-Jährige Whiskey-Liebhaber. "Man ist immer wieder überrascht, was alles geht", ist er auch begeistert von der ständigen Herausforderung. Ein paar Parallelen beispielsweise zum Kirsch- oder Zwetschgenbrand gebe es auch. Das habe gerade in der Anfangsphase geholfen.

Jetzt hat er nach vielen Jahren den Durchbruch auch auf internationaler Ebene geschafft. Wichtig ist ihm bei aller Freude am Brennen auch, die Brennkultur im Schwarzwald am Leben zu halten. "Früher gab es um die 70 Brenner hier, heute sind vielleicht noch um die zehn übrig. Die Kultur geht nieder, wenn man nichts dagegen tut", sorgt sich Dürr um die Brennerszene. Er sei mit seinen 39 Jahren noch einer der jüngsten.

Anfangs verspottet

Umso beachtlicher, dass er mit seinem "Nordschwarzwald-Whiskey" in die Spitze der Brenner vorgedrungen ist – zumal man anfangs von den Kennern noch als "Nicht-Schotte" fast verspottet worden sei. Diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Doch wie schmeckt er denn, der ausgezeichnete Tropfen? "Das Profil ist fruchtig", erklärt Dürr. Der Whiskey hätte schon eine eigene Note. Scherzhaft meint der Whiskey-Mann aus Neubulach-Martinsmoos: "Schotten sind wir zwar immer noch nicht geworden, aber unseren eigenen Stil konnten wir schon markant umsetzten."