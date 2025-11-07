Crêpes, Glühwein und Chrysanthus: Dieses Fazit ziehen die Standbetreiber der diesjährigen Lahrer Chrysanthema

Die richtige Verpflegung gehört zur Blumenschau dazu. Wie läuft das Geschäft in diesem Jahr? Sind die Preise stabil geblieben? Wir haben uns umgehört.
In diesen Tagen zeigt sich der Herbst in Lahr von seiner strahlendsten Seite. Bestes Wetter also für die Chrysanthema. Auch das Publikum bestätigt diesen Eindruck. Trotz der zahlreichen Besucher herrscht keinerlei Hektik. Die Menschen flanieren sichtbar entspannt durch die Gassen der Innenstadt. An den Ständen ist noch wenig Betrieb, da die Mittagszeit noch nicht begonnen hat. Zeit also für ein Schwätzchen mit den Standbetreibern.