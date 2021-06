Nach Lkw-Unfall auf B 27 Bürgermeister kritisiert Landratsamt

Ungewöhnlich deutliche Kritik äußert Blumbergs Bürgermeister Markus Keller an der Entscheidung des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis zur B 27 bei Blumberg. Auch nach dem spektakulären Lkw-Unfall vom 27. März, als ein 40 Tonner fast einen halben Tag lang in bedrohlicher Schräglage über dem Fuß- und Radweg neben der B 27 hing, hält das Landratsamt an seiner Entscheidung fest, im Abschnitt zwischen dem Sauweg und dem Kreisel an der Stadteinfahrt keine Leitplanke installieren zu wollen.