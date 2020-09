Covidioten Kein Ermittlungsverfahren gegen Saskia Esken

Nachdem am 1. August rund 20.000 Menschen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, twitterte Esken: "Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als "die zweite Welle", ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich!" In der Folge seien Hunderte Strafanzeigen von Demonstrationsteilnehmern bei der Staatsanwaltschaft Tübingen eingegangen, von Menschen, die sich durch die Äußerung beleidigt fühlen.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen habe die Strafanzeigen gegen die SPD-Vorsitzende wegen des Vorwurfs der Beleidigung geprüft und mangels strafbaren Handelns von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemäß § 152 Abs. 2 StPO abgesehen. Die Äußerung stelle eine kritische Reaktion auf das Verhalten der Personen dar, die bei der Veranstaltung bewusst Schutzmaßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos missachteten. Es handele sich um eine politische Äußerung im Rahmen einer Auseinandersetzung in der Sache, die als solche vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt ist, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft.